Pd: amministratori under 35 autoconvocati, idea candidatura

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Si sono autoconvocati domenica scorsa a Roma, oltre 70 giovani da ogni angolo d'Italia. Giovani amministratori, dirigenti nazionali del Pd e della Giovanile, militanti, esponenti di storiche associazioni di centrosinistra. L'unico denominatore comune quello generazionale: tutti under 35, molti ventenni. Lo si legge in una nota in cui viene dichiarato che "l'obiettivo era chiamare a raccolta una generazione che nel Pd c'è ma che si sente confinata nelle tante isole locali. Schiacciata da un correntismo verticale e da un congresso che pare già polarizzarsi con le vecchie glorie di sempre con un partito che dopo la sconfitta del 4 marzo stenta a trovare una via". I "ragazzi di Centofiori" si riconvocheranno tra il 10 e 11 novembre prossimo "in forma pubblica e aperta". Ma se dall'assemblea di novembre partirà anche una candidatura che sparigli le carte, in una fase in cui ancora nulla è deciso, "questo nessuno può dirlo, né la porta è chiusa a prescindere", spiegano.