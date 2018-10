(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 OTT - "Israele agirà con tutta la sua forza". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu sulla situazione con Gaza. "Guardiamo con grande severità agli attacchi alla frontiera, nell'area adiacente alla Striscia, a Beer Sheba, ovunque. Ripeto - ha aggiunto - che se gli attacchi non finiranno, gli metteremo noi fine". Il premier ha convocato per il tardo pomeriggio una riunione del Consiglio di difesa del governo per esaminare la situazione.