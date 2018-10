(ANSA) - GENOVA, 17 OTT - "Sono d'accordo con tutto ciò che può accelerare la ricostruzione; se per la demolizione si può fare più velocemente con Autostrade ben venga". Così il governatore ligure, Giovanni Toti, a margine del tavolo su Ilva. "Io ad Autostrade avrei chiesto un risarcimento in forma specifica e di fungere da appaltatore per i lavori - ricorda Toti - l'unica cosa che ho chiesto fin dall'inizio al governo, e chiedo oggi al Parlamento, è un dl legge chiaro, semplice e a prova di ricorsi e che garantisca tempi certi".