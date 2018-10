"Redditi mai dichiarati": il Fisco chiede 4 milioni a un gruppo di trafficanti di droga

L’Agenzia delle Entrate ha presentato il conto a 24 trafficanti di droga, nordafricani e albanesi, per i guadagni, mai dichiarati, della loro attività illecita. Si tratta di soggetti che saranno processati a Trento nelle prossime settimane. In base ai sequestri di droga registrati durante l’inchiesta della Procura di Trento il Fisco ha stabilito che il gruppo avrebbe venduto 150 chili di droga tra hashish e cocaina guadagnando 4 milioni e 781mila euro. L'Agenzia delle Entrate per l’anno 2015, ha chiesto al gruppo più di 3 milioni di euro, mentre per il 2016 il conto è di poco superiore al milione di euro.