Brucia il panificio di Portofino, una persona intossicata

(ANSA) - PORTOFINO (GENOVA), 18 OTT - E' bruciato nella notte per un incendio accidentale lo storico panificio Canale di Portofino, l'unico presente nel borgo, dove trovano focaccia e pane i vip che frequentano la celebre piazzetta. E' rimasta intossicata in modo non grave una persona che era al lavoro. E' stata portata in ospedale per accertamenti, le sue condizioni sono comunque buone. Sembra che l'origine del rogo sia da attribuire a una sigaretta rimasta accesa tra la spazzatura. I vigili del fuoco di Rapallo, coadiuvati dai colleghi di Chiavari, hanno lavorato da mezzanotte fino alle 3. I danni sono ingenti e il locale al momento rimane chiuso per i lavori di sistemazione. Sull'accaduto i carabinieri hanno aperto un'indagine.(ANSA).