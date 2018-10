Ritrovato in Scozia imprenditore scomparso nel Pisano: era in ospedale

E’ stato ritrovato, in un ospedale scozzese, a Edimburgo, l’imprenditore 52enne scomparso dal 19 settembre da Lajatico, in provincia di Pisa. La conferma è stata data dal legale della famiglia a Chi l’ha visto, nel corso della trasmissione di ieri sera.

L’imprenditore, Salvatore Mannino, secondo quanto spiegato dal legale, sarebbe stato ricoverato nell’ospedale scozzese dal giorno dopo la sua scomparsa che aveva suscitato interrogativi anche perché l’uomo aveva lasciato un messaggio cifrato, con due sequenze numeriche che se trasformate in lettere alfabetiche riportava la frase 'Perdonami, scusa'.