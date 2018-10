Incendi: Arpa, meteo favorevole ad accumulo inquinanti

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Sul fronte dell'incendio avvenuto in un capannone pieno di rifiuti, a Milano, e dei fumi e odori che affliggono molte zone della città da tre giorni, una stima non favorevole arriva dalle previsioni meteorologiche, non favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Purtroppo "un debole promontorio anticiclonico con massimi sull'Europa centrale coinvolge marginalmente anche la Lombardia - spiega un bollettino di Arpa, l'agenzia lombarda per la protezione dell'ambiente - garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato oggi, domani e durante il fine settimana. La stabilità atmosferica favorirà l'accentuazione delle inversioni termiche nei bassi strati dell'atmosfera e al contempo scarsa ventilazione su tutta la regione: ci attendiamo dunque condizioni da favorevoli a molto favorevoli all'accumulo degli inquinanti fino alla giornata di sabato 20". Un problema in più dato che tra i cittadini c'è diffusa preoccupazione e si sperava in venti che disperdessero i fumi.