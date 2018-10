Fisco: affitti ville al nero per vacanze,nascosti 17 milioni

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - Scoperti dalla guardia di finanza di Lucca 17 milioni di euro di ricavi non dichiarati, a seguito di due indagini nell'ambito di affitti di immobili di lusso. La prima operazione, denominata 'Matrioska' e partita dai controlli svolti su un'agenzia immobiliare, ha permesso di scoprire un sistema di evasione fiscale, basato sull'occultamento di una parte considerevole dei canoni di locazione incassati dai proprietari di ville e villini, per lo più situate in zone 'vip' della Versilia, e affittate a facoltosi clienti stranieri, disposti a pagare fino a 350 mila euro per la stagione estiva. La seconda, chiamata 'E vado in vacanza', ha consentito di individuate alcuni agenti intermediari che si occupavano di fare inserzioni sul web per pubblicizzare bed & breakfast e case vacanza, i cui proprietari omettevano di dichiarare i canoni di locazione. Oltre al recupero a tassazione del denaro sottratto al Fisco, 12 persone sono state denunciate per non aver comunicato alla questura le generalità degli alloggiati.