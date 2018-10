(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - Gli stati membri devono continuare a investire risorse nei progetti dell'Ue per aiutare a gestire le rotte migratorie del Mediterraneo orientale, centrale e occidentale. E' quanto sottolineerà oggi al vertice Ue l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. "Porterò al Consiglio due punti discussi lunedì con i ministri degli esteri", in primo luogo il tema della "dimensione esterna" del lavoro dell'Ue sull'immigrazione, "che sta andando bene" e che si svolge in partenariato soprattutto con l'Onu e l'Unione africana, ha precisato Mogherini entrando in Consiglio. In seconda battuta, ha annunciato Mogherini, i capi di stato e di governo "si focalizzeranno sul partenariato con l'Africa, che abbiamo portato a un nuovo livello": quello di un "partenariato politico paritetico".