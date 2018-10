(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Un "Cdm bis" domani, per esaminare per la seconda volta il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del Movimento 5 Stelle, dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato l'esistenza di una bozza in circolazione diversa da quella concordata.