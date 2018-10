(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Gli emendamenti annunciati ieri dal governo al decreto Genova riguardanti le coperture per i danni alle imprese, sono pronti e saranno votati lunedì. A dirlo è il sottosegretario del ministero delle Infrastrutture Edoardo Rixi, prima dell'inizio delle commissioni congiunte di Ambiente e Trasporti di Montecitorio dove si sta discutendo il provvedimento. Si tratta di 30 milioni sulla cassa integrazione in deroga - ha specificato Rixi - altri 80 milioni per le imprese e fondi per una decina di milioni, sparsi sulle situazioni minori.