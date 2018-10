(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Occorre separare il percorso del congresso da quello dell'attività di opposizione e di preparazione delle elezioni europee". Lo scrive Carlo Calenda in un appello al segretario del Pd Maurizio Martina in cui propone di dar vita subito a un governo ombra, costituire un Comitato promotore "per la lista unica alle europee", chiedere a tutti i candidati al congresso l'impegno sulla lista unica.