(ANSA) - MILANO, 18 OTT - L'incendio alla Ipb di Milano ha generato una percentuale di diossina pari allo 0,5 picogrammi per metro cubo. Secondo i normali parametri, la sostanza comporterebbe pericoli alla salute qualora fosse presente con una percentuale dello 0,3 per un anno intero. Dunque i valori della diossina sono alterati ma non sarebbero pericolosi per la salute nè hanno registrato picchi di concentrazione. E' per questo che l'assessore alla Protezione Civile della Regione, Raffaele Cattaneo, ha parlato di "dati tranquillizzanti". spiegando che la presenza della sostanza è stata "in questo caso di gran lunga inferiore ad altri casi analoghi", verificatisi in passato.