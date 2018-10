(ANSA) - MOSCA, 18 OTT - "Aumentare le tensioni e l'isteria non è il nostro approccio: spingere il mondo sull'orlo di una crisi totale, con risultati difficilmente imprevedibili, è una politica irresponsabile, noi non abbiamo mai condotto una politica del genere e non lo faremo". Lo ha detto Vladimir Putin al Valdai Club. Lo riporta la Tass.