Bimbo indiano di 10 anni vince premio fotografico a Londra

(ANSA) - NEW DELHI, 18 OTT - È un ragazzino di dieci anni, che vive a Jalandhar, città del Punjab, nel nord dell'India, il vincitore della sezione Natura del Premio Fotografo dell'Anno, assegnato dal British Museum of Natural History e giunto alla sua 53/a edizione. Arshdeep Singh è stato premiato per la foto Pipe Owls, che mostra due giovani gufi annidati in una conduttura del Museo. Lo scrive l'agenzia di stampa Uniindia. L'annuncio è stato dato oggi, con un tweet, dagli organizzatori del concorso: nonostante la giovane età, il ragazzino usa attrezzature fotografiche degne di un professionista, e ha già vinto un'altra competizione, la Junior Asian Wildlife Photographer of the Year, oltre ad avere firmato vari scatti su pubblicazioni internazionali, tra cui guide della Lonely Planet, e sul sito della BBC. Arshdeep ha raccontato che, per l'immagine premiata oggi, dopo avere visto i gufetti, è rimasto appostato a lungo, in attesa del momento in cui sarebbero sbucati fuori e lui avrebbe potuto scattare. (ANSA).