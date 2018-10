Cucchi: Trenta, nessuno sproloquio da Nistri

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Il Comandante dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri non ha portato avanti alcun sproloquio e non ha manifestato nei confronti di nessuno pregiudizi punitivi. Ero presente, se lo avesse fatto sarei intervenuta! Semplicemente, ha rimarcato l'obbligo per tutti i gradi al rispetto delle regole, il che rientra nelle sue prerogative di Comandante". Così il un post su facebook il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, replica ad Ilaria Cucchi a proposito dell'incontro di ieri con il generale.