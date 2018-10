May, serve stretta contro cyber attacchi in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - "Ho chiarito che dobbiamo prendere ulteriori misure restrittive per scongiurare i cyber attacchi" in Europa: così il primo ministro del Regno Unito, Theresa May, parlando alla stampa dopo l'incontro con i capi di Stato e di governo dell'Ue a Bruxelles. "Sono lieta - ha aggiunto - che il Consiglio" europeo "abbia concordato di portare avanti questo lavoro".