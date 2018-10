Khashoggi: Mnuchin, 'non andro' a Davos nel deserto'

(ANSA) - NEW YORK, 18 OTT - Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, non parteciperà alla 'Davos nel Deserto', la conferenza patrocinata dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per attrarre investimenti in Arabia Saudita. Lo annuncia lo stesso Mnuchin su Twitter. La decisione segue la scomparsa del giornalista saudita Jamal Khashoggi.''Ho appena incontrato il presidente Donald Trump e il segretario di Stato Mike Pompeo e abbiamo deciso che non parteciperò alla Future Investment Initiative in Arabia Saudita'' twitta Mnuchin, senza nominare Khashoggi. L'annuncio segue il faccia a faccia fra Pompeo e Trump, durante il quale il segretario di Stato ha riferito al presidente del suo viaggio in Arabia Saudita e Turchia per far luce sulla scomparsa di Khashoggi