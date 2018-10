(ANSA) - BERLINO, 19 OTT - L'europarlamentare dell'Afd, Joerg Meuthen, accoglie con favore l'ipotesi di una candidatura del ministro dell'interno Matteo Salvini, per il ruolo di presidente della Commissione europea. "Una candidatura di Matteo Salvini per la prossima presidenza della Commissione la considero auspicabile" ha detto il numero tre di Alternative fuer Deutschland, Meuthen, a quanto riporta la Faz. E' necessaria "con urgenza una più forte alternativa rispetto alle candidature non convincenti che vengono dai vecchi partiti", ha proseguito l'eurodeputato del partito di destra.