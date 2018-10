Brasile: Bolsonaro nega coinvolgimento in caso fake news

(ANSA) - SAN PAOLO, 19 OTT - Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per le presidenziali in Brasile, ha negato aver concordato con aziende private il lancio di campagne di "fake news" su Whatsapp, come denunciato dalla stampa locale. "Io non posso controllare se qualche imprenditore simpatizzante sta facendo questo tipo di cose. Lo se che è illegale, ma non ho nessun modo di monitorarlo o di fare qualcosa al riguardo", ha detto Bolsonaro. Folha de Sao Paulo ha denunciato che milioni di messaggi contenenti notizie false sono state diffusi su Whatsapp in base a contratti milionari con aziende di marketing digitale finanziati da imprenditori pro-Bolsonaro. Secondo la legge brasiliana, le aziende private non possono contribuire al finanziamento delle campagne elettorali. I responsabili della campagna di Bolsonaro, da parte loro, hanno detto che stanno mettendosi in contatto con le aziende citate dal reportage di Folha.