(ANSA) - MEZZOCORONA (TRENTO), 19 OTT - "Il governo va avanti, certo, ci mancherebbe altro. Però la pazienza ha un limite. Adesso finire come Lega in mezzo alle beghe dei Cinquestelle, no. Si telefonassero". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, sulla questione del dl fiscale.