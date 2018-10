(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 OTT - Sono oltre 50 i feriti tra i manifestanti palestinesi negli scontri in corso con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra lo stato ebraico e Gaza in occasione della 'Marcia del Ritorno', appoggiata da Hamas. Lo riferiscono fonti mediche della Striscia. Secondo i media sono migliaia i dimostranti affluiti in queste ore nei pressi dei reticolati di frontiera con Israele.(ANSAmed)