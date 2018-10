(ANSA) - SIENA, 19 OTT - La contrada della Chiocciola col fantino Elias Mannucci detto 'Turbine' ha vinto sul cavallo 'Terribile Da Clodia' la prova generale in vista del Palio di Siena straordinario in programma domani e dedicato al centenario della fine della Grande Guerra (1915-1918). Alla partenza ha avuto un buono spunto la Selva, superata poi alla prima curva del Casato dalla Giraffa. A passare in testa prima del secondo San Martino è stata poi l'Oca, superata a sua volta alla seconda curva del Casato dalla Chiocciola che ha mantenuto la prima posizione fino alla fine del terzo giro. Domani alle ore 10 in piazza del Campo si correrà la provaccia. La Carriera è in programma alle ore 17.