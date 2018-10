Dottoressa muore di tubercolosi, indagine a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - ''Una dottoressa che prestava servizio nell'ospedale San Paolo di Napoli è morta per tubercolosi'' dice il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Mario Forlenza, che riferisce all'ANSA di aver istituito una commissione d'indagine "per la verifica del caso" e di aver chiesto al direttore del nosocomio una relazione. Rispetto a un possibile secondo caso di tubercolosi che avrebbe colpito un altro medico del San Paolo, Forlenza rende noto che "sono in corso accertamenti. Al momento c'è solo un sospetto".