Afghanistan, seggi aperti per le elezioni parlamentari

(ANSA) - KABUL, 20 OTT - Sono iniziate stamani in Afghanistan le operazioni di voto per le elezioni parlamentari, con le forze di difesa schierate in tutto il Paese dopo una campagna elettorale segnata dalla violenza. La Commissione elettorale indipendente afferma che 8,8 milioni di afghani sono registrati al voto. Wasima Badghisy, membro della commissione, ha definito gli elettori "molto, molto coraggiosi" e afferma che già un'affluenza di 5 milioni sarebbe un successo. Alla vigilia delle elezioni due candidati sono stati uccisi mentre il voto a Kandahar è stato rimandato di una settimana dopo che una guardia ha ucciso il potente capo della polizia provinciale. Il portavoce della commissione, Aziz Ismaili, dice che non saranno pubblicati risultati prima di metà novembre e che i risultati finali non saranno disponibili prima di dicembre.