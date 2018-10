Migranti: Francia a Salvini,in video prassi concordata

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il video postato ieri da Matteo Salvini sui migranti lasciati alla frontiera italo-francese "mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la polizia francese e la polizia italiana, nonché al diritto europeo". Lo si legge in un comunicato della prefettura della regione francese delle Hautes-Alpes. I tre migranti lasciati "sulla linea esatta di demarcazione della frontiera franco-italiana sulla Rn 94" come si vede nel video, "erano stati controllati al punto di attraversamento autorizzato di Monginevro, 500 metri più lontano sulla Rn 94. Provenienti direttamente dall'Italia e sprovvisti di documenti di viaggio, si sono visti notificare il rifiuto di ingresso sul territorio francese. Conformemente alla procedura, il commissariato di Bardonecchia è stato immediatamente informato".