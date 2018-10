Andriukaitis, Salvini attacca Ue, mi sento insultato

(ANSA) - CERNOBBIO (COMO), 20 OTT - "Vi parlo a cuore aperto: oggi non mi sento a mio agio. Ho avuto la sensazione di essere stato insultato, visto che Salvini ha puntato il dito contro Bruxelles affermando che è nemica dell'Italia". Così il commissario Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare, il lituano Vytenis Andriukaitis, ha aperto il proprio intervento al Forum di Coldiretti a Cernobbio, proprio dopo quello di Matteo Salvini. Il commissario ha aggiunto di essere stato "votato dal Parlamento lituano e poi da quello europeo. Quindi non vengano a dirmi che non sono stato votato. Sono scioccato, io sono qui e non sono a insegnarvi nulla".