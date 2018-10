Dl Genova: Bonelli, governo alza diossine in fanghi

(ANSA) - ROMA, 20 OCT - "Per la prima volta nella legislazione si scrive che nei fanghi di depurazione da spargere sui campi agricoli ci possano essere quantità di diossine e idrocarburi elevatissime, per le diossine di 2 volte e mezza, per gli idrocarburi di circa 13 volte maggiori. E' una cosa gravissima. Potremmo avere verdure concimate a diossina". E' la denuncia di Angelo Bonelli, leader dei Verdi sull'emendamento all'articolo 41 del decreto Genova e altre emergenze, presentato dai relatori del provvedimento, M5s e Lega su tipi e limiti delle sostanze contenute in quei fanghi. Il decreto è all'esame delle commissioni di Ambiente e Trasporti della Camera.