(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 OTT - Stava pulendo la sua pistola revolver, quando all'improvviso è partito un colpo che lo ha ferito alla mano sinistra. E' successo a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ad un pensionato di 75 anni che poi è stato anche denunciato per omessa custodia dell'arma. L'anziano è andato immediatamente al pronto soccorso dove i medici hanno compilato un referto di 20 giorni di prognosi. Poi - come richiede la legge nel caso di ferite da arma da fuoco - hanno avvertito i carabinieri che hanno fatto una perquisizione nella casa, dove hanno scoperto che una delle armi non era regolarmente custodita, riposta all'interno di un comodino in camera da letto. Così è scattato il sequestro in via cautelare di tre pistole e sei tra carabine e fucili, oltre alle munizioni. (ANSA).