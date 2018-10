Caso Dj Fabo, martedì a Consulta norma suicidio assistito

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - E' fissata per martedì 23 ottobre l'udienza in Corte Costituzionale sul caso che riguarda il reato di aiuto al suicidio. La vicenda alla base è quella che ha avuto per protagonista dj Fabo, tetraplegico, cieco e non più autosufficiente a causa di un grave incidente, e con lui Marco Cappato, esponente dei Radicali e tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni", che lo accompagnò in una clinica svizzera dove aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito. Per questo Cappato è imputato di aiuto al suicidio. La Corte d'Assise di Milano, di fronte a cui si celebra il processo, ha deciso però di rinviare gli atti alla Consulta, dubitando della legittimità dell'art. 580 del codice penale, sull'istigazione e l'aiuto al suicidio.