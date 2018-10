Giovani uccisi in Sardegna: ergastolo per ventiduenne

(ANSA) - NUORO, 20 OTT - Ergastolo per Alberto Cubeddu, il 22enne di Ozieri (Sassari) accusato degli omicidi di Gianluca Monni e Stefano Masala avvenuti tra il 7 e l'8 maggio 2015 a Orune e Nule. E' la sentenza appena pronunciata dalla Corte D'Assise di Nuoro al termine di quasi tre giorni di camera di Consiglio e dopo un processo durato un anno e tre mesi. Quella di Cubeddu è la seconda condanna che arriva per il duplice omicidio dopo quella di Paolo Enrico Pinna, cugino dell'imputato e minorenne all'epoca dei fatti, condannato a 20 anni in due gradi di giudizio.