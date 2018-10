Senza attrezzatura a 2.800 m, recuperati alpinisti sul ghiacciaio del Niblè

Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dagli operatori del soccorso alpino i due alpinisti che oggi sono rimasti bloccati nella neve, in Valle di Susa, nella zona di Exilles, a 2.800 metri d’altezza. Gli escursionisti sono stati assicurati e caricati su un elicottero. Le loro condizioni sono buone. Sprovvisti di un’attrezzatura adeguata, si sono avventurati sul sentiero per il rifugio del Vaccarone passando per il ghiacciaio del Niblè.