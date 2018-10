Brexit: organizzatori, 670mila i partecipanti a marcia

(ANSA) - LONDRA, 20 OTT - Sono stati 670mila i britannici che hanno preso parte stamane a Londra ad una marcia per chiedere un referendum sull'intesa con l'Ue sulla Brexit. E' quanto affermano gli organizzatori. Tra i partecipanti anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che si è unito a studenti, famiglie, operatori sanitari alle mega manifestazione conclusasi davanti a Parliament square. Ha marciato anche l'attore del 'Signore degli anelli', Andy Serkis, per il quale dovrebbe esserci un secondo referendum "ora che - ha detto - le persone sono più informate" rispetto al 2016 quanto i britannici votarono per uscire dalla Ue.