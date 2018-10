Israele rinvia demolizione villaggio beduino

(ANSA) - TEL AVIV, 20 OTT - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver rinviato la demolizione del villaggio beduino di Khan Al-Ahmar in Cisgiordania dove c'è la 'Scuola di gomme'. Secondo i media, l'obiettivo del premier è "di fare di tutto per portare avanti il processo negoziale e le proposte giunte da varie fonti, incluse quelle arrivate negli ultimi giorni". Sul villaggio pende la decisione della Corte suprema che ha stabilito, dopo una lunga battaglia giudiziaria, la demolizione del luogo e il trasferimento dei suoi abitanti.Khan Al-Ahmar, secondo la Corte Suprema, è stato costruito senza i permessi necessari e si trova nell'Area C dei territori palestinesi, quella, in base agli accordi di Oslo, sotto controllo amministrativo e militare israeliano. Sia l'Onu, sia l'Europa si sono sempre opposti alla demolizione del villaggio dove sorge la 'Scuola di gomme' costruita anche grazie ad una ong italiana.