(ANSA) - SIDNEY, 21 OTT - Un'agenda troppo densa di appuntamenti per una donna al terzo di mese di gravidanza e così Meghan Markle è stata costretta a cancellare un impegno stamani a Sidney. Lo riferisce Kensington Palace precisando che "nei prossimi due giorni l'agenda della duchessa sarà sfoltita". Subito dopo l'annuncio della gravidanza, Meghan e il principe Harry sono partiti per un visita in Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Tonga che si concluderà tra dieci giorni.