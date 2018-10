(ANSA) - LECCE, 21 OTT - Per la prima volta l'Italia è sul podio più alto: il Canzoniere grecanico salentino vince i 'Songlines music awards 2018' che lo designa quale miglior gruppo di world music al mondo. I Songlines Music Awards - ricorda una nota - sono l'equivalente musicale degli Oscar nella world music. Organizzati da "Songlines", la rivista di settore più importante al mondo che dal 2009 ha preso il posto dei precedenti BBC Radio3 World Music Awards, è uno dei riconoscimenti più ambiti, che in passato ha premiato tra gli altri Goran Bregovic, Amadou e Mariam, Kronos Quartet, Rokia Traoré, Femi Kuti, Fanfara Ciocarlia,cGotan Project, Youssou N'Dour. Il Canzoniere Grecanico Salentino ha ricevuto il premio "Best group" durante l'esibizione di ieri all'Electric Brixton di Londra.