Anziana muore in incendio palazzo: fiamme forse da sigaretta

(ANSA) - PESARO, 21 OTT - Potrebbe essersi sviluppato da una sigaretta accesa dalla stessa vittima dell'incendio, Gina Silvestrini, 81 anni, il rogo scoppiato in un palazzo in via Cicognani a Pesaro. L'anziana è stata trovata morta carbonizzata nel suo letto dai vigili del fuoco intervenuti per mettere in salvo cinque persone, quattro adulti e un bimbo, e domare le fiamme. I pompieri hanno escluso che possa essere stato un corto circuito a innescare le fiamme, avvalorando l'ipotesi della brace di sigaretta come possibile causa. La donna avrebbe tentato di scendere dal letto, senza riuscirci perché aveva difficoltà a camminare. Stanno bene invece, dopo il trasporto in ospedale, gli altri condomini della palazzina portati in salvo dai vigili intervenuti con l'autoscala, in assetto anti-intossicazione. L'allarme per l'incendio era stato lanciato dalla badante dell'81enne che ogni mattina andava ad accudirla. Le indagini e gli accertamenti sono stati affidati alla Squadra mobile per chiarire la dinamica dell'incendio.