(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Noi abbiamo detto di no" al governo Pd-M5s "non per i popcorn, ma perche' pensiamo che la politica sia passione, idealita', valori, non poltrone". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo dal palco della Leopolda. "C'era un disegno - ha spiegato - sostenuto da personaggi di grande rilevanza, trasformarci in una sorta di piccoli alleati saggi del M5s e pensare che l'ala piu' razionale della destra dovesse fare altrettanto con Salvini, per arrivare a un bipolarismo populista".