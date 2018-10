Card. Bassetti, grazie ai vigili del fuoco

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - "Da venti giorni manco dalla diocesi a motivo del Sinodo. Sono tornato per essere qui oggi per dire grazie ai vigili del fuoco non solo per il loro grande lavoro, ma soprattutto per come lo fanno": lo ha detto l'arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, intervenendo, nel capoluogo umbro, alla presentazione del libro "Ricominciare dalle macerie. Quando salvare vite umane è lavoro quotidiano" (ed. Paoline) di suor Roberta Vinerba, scrittrice, educatrice, teologa e direttore dell'Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi. "Sono particolarmente sorpreso - ha aggiunto il cardinale - nel vedere tanti giovani", ai quali "dico che guardino a loro, a questi modelli, cercando di sognare per loro un futuro bello. Questa è la nostra speranza". Lo riferisce un comunicato dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve.