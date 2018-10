Precipita per 400 metri in montagna, muore davanti al figlio

(ANSA) - AOSTA, 22 OTT - Un alpinista di 55 anni è morto sul versante francese del Monte Bianco mentre stava affrontando la discesa dalla vetta insieme con il figlio ventenne. L'uomo, di nazionalità francese, è precipitato per oltre 400 metri lungo la via normale dal rifugio Gouter. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a circa 4.500 metri di quota, all'altezza della Cresta delle Bosses. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, i due non erano legati e procedevano in un tratto molto ripido quando il padre ha perso l'equilibrio ed è scivolato. Sul posto è intervenuto il Peloton de gendarmerie d'haute montagne di Chamonix. All'arrivo dei gendarmi, l'alpinista era già morto.(ANSA).