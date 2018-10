Elezioni Trentino: Fugatti, aspettiamo a festeggiare

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - "Aspettiamo i dati definitivi per festeggiare". Così Maurizio Fugatti, il leghista che si avvia alla vittoria come governatore in Trentino, sottosegretario alla Salute, parlando dalla città trentina in cui vive, Avio. A proposito del dato di lista della Lega, che al momento è tra il 26 e il 27%, "consolida il dato delle politiche di marzo - commenta -. Il mio risultato comunque arriva grazie anche a tutte le altre liste della coalizione". Spiega poi che ha ricevuto le telefonate di du avversari, Giorgio Tonini (Pd) e il governatore uscente Ugo Rossi (Patt). "Abbiamo valutato che sia stata una campagna elettorale corretta - commenta - che è andata sui temi. Adesso dovremo lavorare". (ANSA).