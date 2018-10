Elezioni Trentino: Tonini (Pd), complimenti a Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - "Mi sono complimentato con Maurizio Fugatti, perché è il nuovo presidente e gli ho augurato buon lavoro. La nostra opposizione sarà intransigente sulla difesa dell'autonomia, perché vediamo una contraddizione con l'impostazione nazionalista di Salvini. Avremo invece un atteggiamento selettivo quanto alle proposte di governo e sosterremo ciò che ci convince, per essere costruttivi sulle questioni di governo in Consiglio provinciale". Questo il commento dell'ex senatore Giorgio Tonini (Pd), a proposito della vittoria che si profila in Trentino per il leghista Fugatti come governatore. "Per la nostra coalizione - ha commentato a proposito del centrosinistra - la rottura con il Patt (Partito autonomista trentino tirolese) ha reso impossibile una missione già difficile. Il fatto però che il Patt abbia tenuto è una buona notizia. C'è un percorso comune da ricostruire e non ho mai smesso di sperare in un riavvicinamento. Questo risultato è una conferma di quello delle politiche, aggravato dalla rottura col Patt"(ANSA).