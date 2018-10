Brasile: sondaggio, Bolsonaro al 60%, 20 punti su Haddad

(ANSA) - SAN PAOLO, 22 OTT - Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra, ha raggiunto il 60% delle intenzioni di voto, mentre il suo sfidante Fernando Haddad, erede politico di Lula da Silva, resta al 40%, secondo un sondaggio diffuso in Brasile a sei giorni dal ballottaggio delle elezioni presidenziali. Lo stesso sondaggio indica che il 76% degli intervistati crede che Bolsonaro vincerà le elezioni, contro il 17% che pensa che Haddad risulterà il vincitore del secondo turno. L'inchiesta demoscopica, svolta al telefono dalla Fsb su incarico della banca d'affari Btg Pactual, mostra inoltre che il 94% degli elettori di Bolsonaro del Partito Social Liberale (Psl) dice di essere sicuro che non cambierà il suo voto prima del voto di domenica prossima. Il sondaggio conferma le tendenze già osservate da altri precedenti: Bolsonaro è cresciuto di un punto, in parallelo con la perdita di un punto di Haddad, in linea con le previsioni diffuse venerdì scorso dalla Datafolha, che dava Bolsonaro al 59% e Haddad al 41%.