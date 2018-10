Manovra a Camera entro inizio settimana prossima

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La legge di bilancio dovrebbe essere trasmessa alla Camera tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, in linea con gli anni precedenti. E' quanto si apprende da fonti di governo. Sulla questione dei tempi è intervenuto il vicepremier Luigi Di Maio spiegando che "la legge di bilancio arriverà nei tempi e nei termini previsti alle Camere. Ovviamente - ha spiegato - è stata approvata e stiamo coordinando il testo formale. E' molto importante sapere che questa legge fa miliardi di euro di tagli e li fa non più sui servizi al cittadino - mettiamo un miliardo di euro in più sulla sanità - ma comincia a tagliare da ciò che non serve, come il taglio di mezzo miliardo di euro dalle spese militari".