Macron a Trump, l'Inf per noi è cruciale

(ANSA) - PARIGI, 22 OTT - Il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di una telefonata con il presidente Usa Donald Trump, ha insistito sull'importanza del trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf), da cui l'amministrazione Usa vorrebbe uscire. In particolare, si legge in una nota di Parigi, Macron ha "ricordato l'importanza di questo trattato, in particolare, per la sicurezza europea e la nostra stabilità strategica".