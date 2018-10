Usa: Midterm, Trump in Texas a sostenere ex rivale Ted Cruz

(ANSA) - WASHINGTON, 22 OTT - Donald Trump terra' un comizio ad Austin (Texas) stasera (l'1.30 di notte in Italia) per sostenere nelle elezioni di Midterm la riconferma del senatore Ted Cruz, che aveva duramente criticato e offeso durante le primarie repubblicane per la Casa Bianca. Secondo i sondaggi, Cruz e' avanti solo di pochi punti sul rivale 'Beto' O'Rourke, l'astro nascente dei democratici che ha rivelato un forte carisma e una grande capacita' di raccolta fondi elettorali. Perdere un seggio senatoriale in Texas, stato tradizionalmente 'rosso', sarebbe un segnale pericoloso per il Grand Old Party. Ecco perche' Trump e Cruz hanno messo da parte la ruggine di un duello che aveva portato il tycoon a definire il rivale un 'bugiardo', attaccandone pesantemente anche la moglie e il padre, accusato di essere legato all'assassino di Jfk. Ora Trump controlla il partito e puo' concedersi la magnanimita' di correre in aiuto di un suo ex nemico, allineatosi a denti stretti per mantenere la sua poltrona.