Brexit: May ai Comuni, accordo con Ue fatto al 95%

(ANSA) - LONDRA, 22 OTT - L'accordo di divorzio dall'Ue sulla Brexit è fatto "al 95%". Lo assicura la premier Theresa May aggiornando i Comuni dopo l'ultimo vertice europeo, ma non senza ribadire che il nodo del confine in Irlanda resta per ora irrisolto. E che il suo governo rifiuta ogni proposta europea di backstop (meccanismo di garanzia dello status quo) destinata a creare uno status doganale diverso fra Irlanda del Nord e resto del Regno. "Non credo nessun primo ministro britannico lo possa accettare, e certo non io", taglia corto May al riguardo.