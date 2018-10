Addio ad Angelica, paladina della lotta contro la fibrosi cistica

E' morta a Dongo, a soli 26 anni, Angelica Angelinetta, scomparsa a causa della fibrosi cistica. Insieme all'amica Elisa si era battuta per la ricerca su questa patologia che ancora non ha una cura. Nel 2015, per raccogliere fondi, le due amiche avevano organizzato la Marafibrositona, una corsa non competitiva di 5 chilometri sulle rive del lago di Como. La quarta edizione, prevista per luglio, era stata spostata a settembre proprio a causa dei problemi di salute di Angelica. Erano stati raccolti 83mila euro. "La fibrosi cistica è probabilmente la causa dei miei più grandi problemi e pensieri, ma è questa bestia che mi ha fatto diventare quella che sono", uno dei suoi post. Angelica, nell'aprile 2017 aveva dovuto sottoporsi a un trapianto di polmoni.