Piazza San Carlo: al via l'udienza preliminare, 15 imputati

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - E' una piccola folla quella che si è radunata stamattina a Torino davanti all'ingresso dell'aula bunker delle Vallette, all'estrema periferia occidentale della città: l'occasione è l'apertura dell'udienza preliminare dell'inchiesta su quanto accade in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017, quando, durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League, una serie di ondate di panico tra gli spettatori provocò 1.500 feriti e, nei giorni successivi la morte di una donna, Erika Pioletti, per le gravissime lesioni che aveva riportato. Per la maggior parte sono avvocati degli imputati e delle aspiranti parti civili, ma non mancano delle persone che quella sera si trovarono in piazza e che ora intendono chiedere un risarcimento. Questo filone di inchiesta riguarda Le carenze di organizzazione e di gestione dell'evento. La procura di Torino muove accuse di disastro, lesioni e omicidio colposo a 15 soggetti tra cui la sindaca Chiara Appendino e l'ex questore Angelo Sanna. (ANSA).