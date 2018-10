Guasto su metro Roma, panico ed evacuazione passeggeri

(ANSA) - ROMA, 23 OTT -A causa di un guasto la linea C della metro di Roma stamani all'ora di punta ha subito un'interruzione. Scene di panico tra i passeggero del convoglio successivo che hanno azionato a più riprese i sistemi di allarme "costringendo alle procedure di evacuazione", precisa Atac in una nota. Il guasti si è verificato attorno alle 7.30 ad un treno presso la fermata Teano e ciò ha rallentato il servizio sull'intera linea. Mentre il treno guasto veniva portato via fuori servizio, sul treno successivo alcuni passeggeri hanno iniziato ad azionare i sistemi di allarme, "probabilmente per segnalare il malore di un passeggero a bordo del treno". "Le operazioni di ripristino e di successiva verifica della funzionalità degli impianti hanno causato l'interruzione della linea per circa un'ora", conclude la nota.